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Молодого человека наказали за кражу имущества псковской агрофирмы

18.04.2022 21:21|ПсковКомментариев: 0

23-летнего псковича привлекли к уголовной ответственности за кражу электродвигателя на охраняемой территории агрофирмы в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

Злоумышленник в конце декабря в ночное время суток незаконно проник на охраняемую огороженную территорию агрофирмы в деревне Писковичи Псковского района, откуда тайно похитил электродвигатель. Украденное он разобрал, а в последующем сдал на металлолом, материальный ущерб составил 18 688 рублей.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, возмещение ущерба и т. д.) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Теги: #кража #псковский район #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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