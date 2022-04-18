Происшествия

Молодого человека наказали за кражу имущества псковской агрофирмы

23-летнего псковича привлекли к уголовной ответственности за кражу электродвигателя на охраняемой территории агрофирмы в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Злоумышленник в конце декабря в ночное время суток незаконно проник на охраняемую огороженную территорию агрофирмы в деревне Писковичи Псковского района, откуда тайно похитил электродвигатель. Украденное он разобрал, а в последующем сдал на металлолом, материальный ущерб составил 18 688 рублей.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка, возмещение ущерба и т. д.) и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.