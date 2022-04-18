Происшествия

Новоселье в Острове обернулось убийством

В Острове возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Так, 19 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Фестивальной в Острове обнаружили тело 33-летнего местного жителя с резаной раной шеи. В ходе медицинского исследования у пострадавшего дополнительно выявили множественные колотые ранения туловища и черепно-мозговую травму. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, накануне пострадавший употреблял спиртные напитки в гостях у знакомых по случаю новоселья, где один из ранее судимых гостей избил его, выволок на улицу и нанес множественные колото-резаные раны, от которых потерпевший скончался. Затем преступник скрылся с места преступления.

Сейчас следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательственной базы и задержание предполагаемого злоумышленника.