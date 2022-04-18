Происшествия

Печерянка предстанет перед судом за хищение телевизора из чужого дома

Прокурор Псковского района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимой 32-летней жительницы Печорского района, которая похитила чужое имущество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что обвиняемая в декабре 2021 года, когда потерпевшая находилась в Псковской городской больнице, незаконно через окно проникла в ее дом, расположенный в деревне Ваймицы. Оттуда злоумышленница похитила телевизор и серебряные серьги, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 11 100 рублей.

Женщину обвиняют в совершении преступления по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 6 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.