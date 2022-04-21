Происшествия

Уборка приусадебного участка закончилась пожаром в Печорском районе

Житель Печорского района непреднамеренно поджег соседний земельный участок 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В 12:44 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Печки. В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что местный житель сжигал мусор на своем приусадебном участке с нарушением требований пожарной безопасности. Это повлекло переход огня на соседний земельный участок и возгорание жилого дома. В результате происшествия огонь полностью уничтожил здание, говорится в сообщении.

За нарушения требований пожарной безопасности мужчину привлекли к административной ответственности.

В этой связи управление МЧС напоминает жителям региона: уборка приусадебного участка не должна приводить к палу травы.

«Весна – это подходящее время для занятия уборкой участков от накопившегося за зиму мусора, листвы, а также отличная возможность привести в порядок дачный дом. Но в суете домашних дел не следует забывать о собственной безопасности. Беспечное обращение с огнем при сжигании сухой травы и мусора на территории дач зачастую оборачивается бедой – множество пожаров в весенний период происходит именно по этой причине».

Следует соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

запрещается сжигать мусор и прошлогоднюю траву на расстоянии менее 50 метров от строений, не допускаются палы травы на садовых участках;

возле каждого жилого строения должны находиться бочка с водой (на летне-осенний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

дороги, проезды, подъезды, проходы к домам, а также водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны оставаться всегда свободными;

противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель, отметили в ведомстве.

Если пожар все же произошел, необходимо сразу звонить в пожарную охрану по телефонам: «01», «101», «112».