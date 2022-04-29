Происшествия

Три бани горели в Псковской области

Три бани горели в Псковской области 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, на улице Западной в селе Карамышево Псковского района огонь повредил чердачные перекрытия бани на площади 12 квадратных метров. Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Также баня сгорела в деревне Засеново Куньинского района. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще одна баня горела на улице Октябрьской в селе Славковичи Порховского района. Строение выгорело, огонь уничтожил кровлю. Возгорание случилось из-за неисправности дымохода печи, предполагают в ведомстве.