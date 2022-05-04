Происшествия

Кражи велосипеда и мопеда раскрыли псковские полицейские

Полицейские раскрыли кражи велосипеда в городе Дно и мопеда в Невельском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Полицейские обнаружили похищенное и изъяли его. В ведомстве призвали использовать противоугонные средства и не оставлять велосипеды без присмотра.

«Помните: чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее, значит, злоумышленникам труднее будет его сбыть. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Если вы оставляете своего "железного коня" где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь. Запомните точное время и адрес места, где это произошло. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Подробно опишите похищенный велосипед и приметы возможных подозреваемых», - добавили в УМВД.