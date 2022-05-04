Происшествия

До 20 лет тюрьмы грозит псковичам за сбыт марихуаны через интернет-магазин

Следственное управление УМВД России по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении двух псковичей, которые обвиняются в совершении 120 наркопреступлений в составе организованной группы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в июле 2021 года один из злоумышленников на даркнет-площадке создал нелегальный магазин для продажи наркотиков. Он приобрел необходимые для их фасовки предметы и материалы: электронные весы, застегивающиеся пакеты, изоленту.

Из выращенной им конопли обвиняемый произвел марихуану. Затем он и другой обвиняемый в расфасованном виде помещали ее в тайники на территории города. Информацию о местонахождении этих тайников через Интернет он отправлял в созданный им же нелегальный интернет-магазин, а от реализации злоумышленник систематически получал доходы.

В результате расследования одному лицу предъявили обвинение в совершении 59 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, 50 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктами «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, а второму участнику группы предъявили обвинение в совершении 18 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, 60 преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктом «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.