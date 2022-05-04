Происшествия

Шесть человек погибли на водоемах Псковской области с начала года

Шесть человек погибли на водоемах Псковской области с начала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным главного управления МЧС России по Псковской области, ежегодно в регионе происходит более 40 происшествий на воде. Пик гибели людей на водных объектах приходится на летний период. Так, в купальный сезон 2017-2021 годов в местах неорганизованного отдыха утонули 123 человека, что составляет свыше 58% от общего количества погибших.

Для обеспечения безопасности граждан, предупреждения несчастных случаев и исключения гибели людей на водных объектах в Пскове ввели дополнительные меры на весенне-летний период текущего года. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Пскова, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Борис Елкин.

Согласно документу, комитет проверит готовность спасательного поста на реке Великой. Совместно с Псковским отделением ВОСВОД проведут рейды для доведения до отдыхающих правил безопасности поведения на воде. Вместе с управлением УВМД России по городу Пскову также организуют патрулирование народными дружинами береговой черты в местах массового отдыха людей. При возникновении происшествий на водных объектах комитет обеспечит взаимодействие с Государственной инспекцией по маломерным судам.

Кроме того, управлению городского хозяйства поручено обновить и расставить знаки безопасности, обеспечить готовность городского пляжа и спасательного поста на реке Великой к техническому освидетельствованию и провести необходимую санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

В подведомственных учреждениях управления образования, управления культуры и комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи будут организованы занятия и беседы с учащимися и воспитанниками по вопросам соблюдения правил безопасного поведения на водных объектах в весенне-летний период. Ознакомиться с ними можно по ссылке.