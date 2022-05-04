Двух поджигателей травы выявили с помощью «Лесохранителя» в Великолукском районе. ВИДЕО

Двух поджигателей травы выявили в Великолукском районе с помощью системы «Лесохранитель». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram
В муниципалитете действует особый противопожарный режим, поэтому нарушителям грозит штраф от 3 до 6 тысяч рублей. Если бы огонь распространился дальше и причинил существенный ущерб, поджигатели компенсировали бы его полностью. Суммы штрафа могут доходить до сотен тысяч рублей и сопровождаться уголовными делами.
Система «Лесохранитель» охватывает более 90% территории лесного фонда области. «Берегите лес и семейный бюджет. Будьте аккуратны с огнем в майские праздники», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Сообщить о природном пожаре можно, позвонив по бесплатному номеру лесной охраны: 8 800-100-14-84.