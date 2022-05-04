Происшествия

Продолжается розыск пропавшего после визита в больницу псковича

В Псковской области продолжают разыскивать Геннадия Баранова 1960 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Геннадий Баранов. Фото 2005 года. Источник: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавший мужчина — житель деревни Гверздонь Псковского района. 1 июня 2020 года он ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, короткие и волнистые темные волосы с сединой, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Носит усы.

Особая примета: в месте сгиба кисти на правой руке выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандалии.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.