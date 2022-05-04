Происшествия

Глухонемого псковича продолжает искать полиция

Полиция продолжает розыск жителя города Пскова Романа Васильева 1977 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, мужчина отсутствует по месту жительства с 17 декабря 2021 года.

Приметы: на вид 45 лет, рост - около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, темные, с редкой проседью, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Является глухонемым.

Пскович был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утепленные сапоги, с темным основанием и голенищем зеленого цвета, с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.