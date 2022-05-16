Происшествия

Попутчица украла валюту у дальнобойщика в Островском районе

Попутчица украла деньги у дальнобойщика на автозаправке в Островском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ночью 13 мая у 61-летнего водителя большегруза «Рено» из Республики Беларусь похитили 44 тысячи рублей и 360 долларов США.

По версии следствия, в деревне Заходы неизвестная женщина попросила дальнобойщика подвезти ее до Острова. Когда они доехали до города, водитель ненадолго отлучился в магазин. Когда он вернулся в кабину машины, то не обнаружил денег. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Подозреваемой в преступлении оказалась ночная пассажирка потерпевшего – безработная, ранее судимая жительница Островского района. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что злоумышленница успела спрятать рубли и валюту на территории АЗС. Все похищенные деньги обнаружены и изъяты.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.