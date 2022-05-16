Происшествия

Псковичей отправили в колонию за 38 фактов сбыта наркотиков

Двух жителей Пскова отправили в колонию за 38 фактов сбыта наркотических средств с помощью Сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

С января по июнь 2019 года мужчины на территории Пскова и Псковского района сбывали наркотики и психотропные вещества, размещая их в тайники-закладки.

Псковский городской суд признал их виновными и назначил каждому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, добавили в пресс-службе.