Происшествия

Заколовший гостя ножом себежанин отправится под суд

54-летнего себежанина будут судить по обвинению в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь на 6 марта обвиняемый поссорился с 45-летним гостем. Схватив нож, он четыре раза ударил его в грудь, живот и руку.

«С полученными ранениями потерпевший сумел выбежать из жилища, однако вскоре упал замертво и скончался на придомовой территории», – говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд.