Происшествия

Лесовоз горел в Великих Луках

Лесовоз горел в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании в ведомство сообщили 8:38 1 октября. На проспекте Гагарина в грузовом автомобиле МАЗ с гидроманипулятором 2019 года выпуска выгорела кабина. Огонь повредил лакокрасочное покрытие кабины и уничтожил остекление автомобиля.

Предварительной причиной стала неисправность электрооборудования автомобиля. Сотрудникам ведомства удалось спасти прицеп автомобиля и 15 кубометров леса.

Кроме того, в 6:38 в псковском селе Середка на улице Рыбакова в подвале жилого дома огонь повредил стену. Причина – предварительно аварийный режим работы электросети в подвальном помещении. От огня спасли многоквартирный жилой дом.

В Острове на улице Спартака огонь полностью уничтожил кровлю в жилом доме, также изнутри выгорела квартира. Причина – предварительно короткое замыкание электропроводки в квартире. Удалось спасти вторую квартиру, баню и хозяйственную постройку.

В 20:35 в ведомство сообщили о пожаре в псковской деревне Тямша. На улице Солнечной в тракторе Т-30А80 1993 года выпуска выгорела кабина. Причина – предположительно поджог.