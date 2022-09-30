Происшествия

Полиция продолжает искать псковича с татуировкой «За ВДВ» на руке

Анатолия Ниткина 1969 года рождения разыскивают псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Житель областного центра является уроженцем Печорского района. В конце мая 2019 года он пропал без вести на территории Пскова. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, светло-русые короткие волосы, высокий лоб, светлые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы. Особая примета: на ребре правой ладони татуировка «За ВДВ».

Мужчина занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся у полиции данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.