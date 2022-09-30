Происшествия

«Без лекарств она не выживет»: больную эпилепсией собаку разыскивают в Пскове

Больную эпилепсией собаку по кличке Ирма разыскивает приют «Лесопилка». Об этом волонтеры написали в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Зоозащита. Им нужна наша помощь» в социальной сети «ВКонтакте»

«Ситуация критическая, с территории приюта убежала Ирма, сделав подкоп в своем вольере. Собака больна эпилепсией, может находится в Любятово. Она дружелюбная, красивая, но без лекарств она не выживет. Пожалуйста, если увидите эту собаку – придержите, мы за ней подъедем», - написали волонтеры приюта для бездомных животных.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении собаки, просят обращаться по номеру телефона: 8 911 362 31 25 (Вера Короткова). Приют находится по адресу: Новгородская, 7.