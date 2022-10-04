Происшествия

19-летнего опочанина осудят за лжесвидетельство

Расследование уголовного дела по факту дачи заведомо ложных показаний в суде завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

В злодеянии обвиняют ранее судимого 19-летнего жителя города Опочки. По версии следствия, в январе в Псковском городском суде он дал ложные показания об обстоятельствах, при которых его знакомый совершил два преступления.

В ходе предварительного следствия молодой человек полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.