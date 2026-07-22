В Локнянском округе горел дом из-за короткого замыкания

Жилой дом и хозяйственная постройка горели в деревне Осташкино Локнянского муниципального округа 21 июля, предположительно, из-за короткого замыкания, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС РФ по Псковской области.

В 21:04 в деревне Осташкино Локнянского муниципального округа горели жилой дом и хозяйственная постройка. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и сетей вследствие короткого замыкания. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Огнеборцами спасены жилой дом и хозяйственная постройка.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости следить за за состоянием электрооборудования и электропроводки, также для раннего обнаружения возгорания необходимо установить в жилье автономный пожарный извещатель и соблюдать правила пожарной безопасности с источниками открытого огня.