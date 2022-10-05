Происшествия

Информация о розыске террористки в Псковской области оказалась фейком

В Сети распространялась ложная информация о розыске ФСБ женщины, которая подозревается в подготовке к совершению террористического акта в Псковской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Изображение: официальный Telegram-канал Псковской области

«В родительских и школьных чатах, а также социальных сетях, распространяется ложная информация с вот такой иллюстрацией. Как нам подтвердили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области, данная информация не соответствует действительности. Просим верить только официальным источникам, перепроверять информацию, особенно если она многократно пересылается в ватсапе и других чатах, и не распространять фейки», – отмечается в сообщении.

Листовку с фотороботом жители области выкладывали в различные группы региона. Данный инцидент обсуждали также и в родительских чатах городских школ.