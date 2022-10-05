Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Защита от мошенников
Господин Рейтингомер
Электронная транспортная накладная
Топ клиник Пскова
Показания счетчиков на даче
Формула счастливой семьи
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
магнит на электросчетчике
Кибербуллинг и дети
изменения в комитете по ЖКХ
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 05.10.2022 10:470 Молодого человека подозревают в краже четырех велосипедов в Пскове 06.10.2022 11:230 Двух девушек в Пскове подозревают в серии краж из торгового комплекса 06.10.2022 10:270 Пьяный житель Пыталовского района до смерти избил парализованную мать 06.10.2022 09:540 Псковича задержали за кражу четырех флаконов шампуня 06.10.2022 09:340 Жилой дом сгорел в печорской деревне из-за аварийного состояния печи 06.10.2022 09:220 Взрывоопасный предмет нашли в великолукском лесу
 
 
 
Самое популярное 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пьяный житель Пыталовского района до смерти избил парализованную мать

06.10.2022 10:27|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1988 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

16 марта около 21:00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений скинул с кровати свою парализованную мать, после чего начал бить ее по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая умерла спустя две недели в медицинском учреждении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела и характеризующих данных подсудимого вынес обвинительным приговор с назначением наказания в виде лишения свободы соразмерно совершенному деянию, добавили в ведомстве. 

Теги: #прокуратура #убийство #Пыталовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 314 человек
06.10.2022, 11:490 Главу Великих Лук изберут на первой сессии гордумы 7 октября 06.10.2022, 11:390 Эксперты ответили на вопрос о компенсации мобилизованным затрат на экипировку 06.10.2022, 11:330 Армен Мнацаканян: На новоржевском ФОКОТе ежедневно кипит работа 06.10.2022, 11:230 Двух девушек в Пскове подозревают в серии краж из торгового комплекса
06.10.2022, 11:060 Товары из недружественных стран будут перегружать на границе в Псковской области 06.10.2022, 11:020 Военным обязанные 06.10.2022, 10:570 Троицкий мост в Пскове откроют для движения транспорта и пешеходов до конца текущего года 06.10.2022, 10:550 Илон Маск заявил, что жители восточной части Украины предпочитают Россию
06.10.2022, 10:400 Школа регентов священника Павла Адельгейма отметила 30-летие 06.10.2022, 10:300 Полярное сияние сфотографировали в небе над псковской деревней 06.10.2022, 10:270 Пьяный житель Пыталовского района до смерти избил парализованную мать 06.10.2022, 10:160 «Гайд-парк»: Александр Козловский о новых субъектах РФ и о мобилизации
06.10.2022, 10:140 Команда проекта «Экосуббота» провела экоурок для жителей Псковского района 06.10.2022, 10:090 Зарплаты дворников увеличились в Псковской области – аналитики 06.10.2022, 10:010 В карельском селе мужчины ушли в лес за клюквой и избежали мобилизации 06.10.2022, 10:010 М-мобилизационные поиски одежды: что, где и за сколько могут купить псковичи
06.10.2022, 09:540 Псковича задержали за кражу четырех флаконов шампуня 06.10.2022, 09:510 Компания «Росгосстрах» отмечает 101 год со дня основания 06.10.2022, 09:410 Положена ли отсрочка от призыва переболевшим COVID-19, пояснили эксперты 06.10.2022, 09:340 Жилой дом сгорел в печорской деревне из-за аварийного состояния печи
06.10.2022, 09:280 Россия увеличила объемы производства водки и вина 06.10.2022, 09:220 Взрывоопасный предмет нашли в великолукском лесу 06.10.2022, 09:190 Дуров заявил об угрозе хакерских атаках для пользователей WhatsApp 06.10.2022, 09:080 Отсрочку от мобилизации в РФ предусмотрели еще для трех категорий граждан
06.10.2022, 09:000 «Война войной», а жильё по расписанию 06.10.2022, 08:500 Могут ли разлучить братьев-близнецов при мобилизации, ответили эксперты 06.10.2022, 08:380 На интеллектуальный квест по Пскову приглашают горожан 06.10.2022, 08:221 На космодроме «Байконур» завершились съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд
06.10.2022, 08:100 Врач предупредил об опасности популярного метода борьбы со стрессом 06.10.2022, 07:540 День страховщика отмечают в России 6 октября 06.10.2022, 07:360 Период затяжного потепления возвращается в Европейскую Россию 06.10.2022, 07:180 Исторические ступени отреставрировали в храме святой Варвары в Печорах
06.10.2022, 06:580 Скидку на оплату пошлин через портал Госуслуг решили отменить 05.10.2022, 23:450 Общественные колодцы отремонтировали в Псковском районе 05.10.2022, 23:300 Десять псковских учителей получили звание заслуженных педагогических работников 05.10.2022, 23:150 Как вернуть ошибочно уплаченные деньги за услугу по ЕГРН, объяснили псковские эксперты
05.10.2022, 23:120 Поработать над эмоциональным интеллектом предлагают псковичам 05.10.2022, 23:040 Доплаты к пенсии российских летчиков и шахтеров станут назначать быстрее 05.10.2022, 23:010 Почти 200 участков земли для стройки обнаружили в Псковской области 05.10.2022, 22:571 Автостанция в городе Дно продолжит функционировать – Станислав Стармолотов
05.10.2022, 22:411 Скидку на оплату пошлин через Госуслуги отменят в 2023 году 05.10.2022, 22:390 Псковичам рассказали, как обезопасить себя при выборе земельного участка 05.10.2022, 22:312 Стали известны подробности объединения вокзалов в Пскове 05.10.2022, 22:220 Бесплатную диагностику меланомы и рака кожи проведут в Псковском онкодиспансере
05.10.2022, 22:180 Псковский ветеран Вооруженных сил назвал две категории добровольцев при мобилизации 05.10.2022, 22:160 На актуальные вопросы налогового законодательства ответят псковичам 05.10.2022, 22:051 Великолукская учительница предложила Путину создать кино и сериалы о педагогах 05.10.2022, 21:540 Псковские спортсмены приняли участие в турнире по боксу в Тверской области
05.10.2022, 21:460 Снятие слоя асфальта на Леона Поземского объяснил начальник УГХ Пскова 05.10.2022, 21:310 Псковских курсантов обучили основам противодействия терроризму 05.10.2022, 21:250 Свыше 700 банкоматов разместили в Псковской области 05.10.2022, 21:180 Кадырова включили в Книгу рекордов РФ из-за числа введенных санкций
05.10.2022, 21:070 Призыв без ответа 05.10.2022, 20:560 Накладку в виде льва нашли на печорских раскопках в слое XVII века 05.10.2022, 20:350 Информация о розыске террористки в Псковской области оказалась фейком 05.10.2022, 20:170 Псковичам разъяснили, что делать при неполучении налогового уведомления
05.10.2022, 20:010 Опрос ПЛН-ТВ: Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации? 05.10.2022, 19:400 Уважительные причины для неявки в военкомат по повестке перечислили россиянам 05.10.2022, 19:320 Грибы-мутанты нашли в Псковской области. ФОТО 05.10.2022, 19:171 Отразилась ли частичная мобилизация на дорожной сфере, оценил Станислав Стармолотов
05.10.2022, 19:090 Псковские школьники на «Уроках цифры» изучат мир искусственного интеллекта 05.10.2022, 18:481 Российским волонтерам выплатят компенсации за полученные травмы 05.10.2022, 18:340 Стоит ли мобилизованным брать с собой телефон, рассказал псковский ветеран Вооруженных сил 05.10.2022, 18:150 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 октября
05.10.2022, 18:140 Комитет по культуре прорабатывает вопрос участия детского хора из Опочки в концертной программе 05.10.2022, 17:590 Семерых псковских дорожников призвали в ходе частичной мобилизациии 05.10.2022, 17:590 Дог на передержке 05.10.2022, 17:561 Врача из Новосокольников осудили за выдачу фиктивных листков нетрудоспособности
05.10.2022, 17:450 Подведены итоги конкурса «Лучший рационализатор и изобретатель Псковской области-2022» 05.10.2022, 17:410 Псковские педагоги победили на Всероссийском конкурсе «Воспитать человека» 05.10.2022, 17:382 Ольга Фёдорова о народной программе «Единой России» и «Разговорах о важном» 05.10.2022, 17:320 Псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита
05.10.2022, 17:170 Дорожные работы по нацпроекту в Псковской области выполнили на 62% 05.10.2022, 17:110 Видеосюжет ПЛН-ТВ об отправке мобилизованных в Пскове посмотрели более 105 тысяч раз 05.10.2022, 16:580 Интерактив: Отопление не для всех 05.10.2022, 16:510 Александр Гончаренко о двуглавой модели управления Псковом и работе с оппозицией
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru