Происшествия

Пьяный житель Пыталовского района до смерти избил парализованную мать

Прокуратура Пыталовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя 1988 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

16 марта около 21:00 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений скинул с кровати свою парализованную мать, после чего начал бить ее по голове. В результате полученных телесных повреждений потерпевшая умерла спустя две недели в медицинском учреждении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств дела и характеризующих данных подсудимого вынес обвинительным приговор с назначением наказания в виде лишения свободы соразмерно совершенному деянию, добавили в ведомстве.