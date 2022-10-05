Происшествия

Великолучанка отправится на пять лет в колонию за сбыт наркотиков

Великолучанка отправится на пять лет в исправительную колонию общего режима за незаконный сбыт наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

24 февраля 33-летняя жительница Великих Лук, находясь у дома по Октябрьскому проспекту, незаконно сбыла наркотическое средство участнику оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками полиции.

Смягчающими наказание обстоятельства суд признал наличие малолетнего ребенка у виновной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также полное признание своей вины, раскаяние в содеянном и наличие хронического заболевания.

Женщине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимую взяли под стражу в зале суда.