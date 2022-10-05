Происшествия

Более 50 человек погибло на пожарах в Псковской области за девять месяцев

3028 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за девять месяцев 2022 года. Ущерб составил 300 млн 342 тысячи рублей, известно о 59 погибших, 30 человек получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Причинами пожаров стали:

неосторожное обращение с огнем – 2474 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 227 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 150 случаев;

поджоги – 87 случаев;

на транспорте – 58 случаев;

иные – 32 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировали 1028 пожаров, которыми причинен ущерб в размере 251 млн 457 тысяч рублей. Погибли 12 человек, один из них был в нетрезвом виде.

В сельской местности за полгода зафиксировали 2000 пожаров, материальный ущерб составил 49 млн 349 тысяч рублей. Погибли 47 человека, из них пять в нетрезвом виде.

В жилом секторе ликвидировали 512 пожаров с ущербом в размере 43 млн 677 тысяч рублей. Основными причинами пожаров в жилом секторе были:

неосторожное обращение с огнем – 117 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 182 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 142 случая;

поджоги – 51 случай;

иные – 20 случаев.

Огонь за этот период уничтожил на территории Псковской области 291 строение (15642,04 квадратных метра площадей); 15 единиц автотранспорта. Спасти удалось 293 человека, материальные ценности на сумму 40 млн 460 тысяч рублей, 803 строения и 19 единиц автотранспорта.

В числе погибших - 27 пенсионеров, 21 человек без определенного рода деятельности, пять рабочих и шесть инвалидов.