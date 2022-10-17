Происшествия

Двух псковичей осудили за незаконную выдачу прав на управление маломерными суднами

Должностных лиц в Пскове признали виновными в незаконной выдаче удостоверений на право управления маломерными суднами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

Подсудимые - руководитель инспекторского отделения №1 (город Псков) Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области и старший инспектор отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного агентства по рыболовству. Их признали виновными в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ), а также подстрекательстве и пособничестве при совершении данных преступлений.

Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и службы по вопросам противодействия коррупции на территории Псковской области ГУ МЧС по Нижегородской области.

Летом 2020 года пятерым жителям сопредельного региона в Центре ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области незаконно изготовили и выдали удостоверения на право управления маломерным судном (типа маломерного моторного судна и гидроцикла). При этом в действительности они аттестацию не проходили и не обладали необходимыми теоретическими познаниями правил пользования маломерными судами, а также навыками практического управления судном, заметили в ведомстве.

Приговором суда одному из виновных назначили наказание в виде крупного штрафа, а его подельнику – 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.