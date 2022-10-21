Происшествия

Кинолог инсценировала смерть собаки и присвоила животное себе

Экс-сотрудницу Центра кинологической службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уличили в инсценировке смерти служебной собаки и ее последующем хищении.

3 сентября женщина сообщила руководству о гибели служебной собаки Келли, которую она держала дома. Как заявила тогда кинолог, животное утонуло в озере во время прогулки, пишет «Московский комсомолец».

В начале октября кинолог уволилась со службы, после чего ее друга заметили на прогулке с собакой, совпадающей по приметам с «утонувшей» Келли. Сверка клейма и чипа показала, что речь идет об одной и той же собаке. Объяснения о том, что животное чудесным образом нашлось, были признаны несостоятельными.

Животное вернули на службу, а против экс-сотрудницы могут возбудить уголовное дело за присвоение служебного имущества.