Происшествия

Двое жителей Локнянского района решили сбыть наркотики и вышли на подставного покупателя

Двух жителей Локнянского района осудили за незаконный оборот наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Один из подсудимых сорвал в Локнянском районе для личного потребления около 5 кустов растений конопли, из которых получил каннабис (марихуану) массой 999,11 грамма. Он хранил наркотик у себя дома до момента изъятия сотрудниками полиции в феврале 2022 года.

Кроме этого, в январе мужчины договорились сбыть наркотик покупателю, который оказался участником оперативно-розыскного мероприятия, проводимого сотрудниками полиции. В обозначенном месте покупатель обнаружил и забрал «закладку» массой 18,66 грамма.

Одному из мужчин суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 4 месяца, второму - по совокупности преступлений - 6 лет. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.