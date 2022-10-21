Происшествия

Мусорная лавина сошла на автодорогу под Петербургом. ВИДЕО

Мусорная свалка осыпалась в Гатчинском районе Ленинградской области 20 октября.

Видео: «Известия»

Компания «Новый Свет-ЭКО», на полигоне которой произошел инцидент, заявила, что произошла деформация северного откоса свалки со сходом свалочных масс, пишут «Известия».

«На место выехали главы администрации Гатчинского района, Новосветского СП, представители контролирующих ведомств. Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инцидента. Начаты работы по ликвидации схода свалочных масс», - сказано в заявлении компании на ее сайте.

Выбросов свалочного газа не произошло, распространение запаха в ближайших населенных пунктах также не было зафиксировано. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Экологический надзор заявил, что предварительная причина инцидента - нарушение технологии складирования отходов.

Сообщается, что полигон продолжает работу в штатном режиме.