Происшествия

Жилой дом загорелся в себежской деревне из-за неправильного использования печи

Жилой дом загорелся на улице Пригородной в деревне Идрия Себежского района 24 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 23.53. В жилом доме сгорела коридорная пристройка и кровля. Огонь повредил потолок и стены, дом закопчен изнутри.

Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один пожар произошёл в 15.31 в микрорайоне Пскова Паневик. В хозяйственной постройке огонь повредил внутреннюю стену, потолок и кровлю. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Спасти от огня удалось баню.