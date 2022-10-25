Происшествия

В Псковской области возросло число изнасилований, краж и смертельных ДТП

Число регистрируемой преступности на территории Псковской области в январе-сентябре возросло на 3,9% (с 6 342 до 6 590). В России и в Северо-Западном федеральном округе аналогичный показатель снизился на 1,5% и 0,2%, соответственно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В рассматриваемый период на территории региона отмечается рост:

изнасилований (в том числе покушений) – на 100% (с 7 до 14). При этом в целом по России фиксируется снижение на 7,9%, в СЗФО – на 10,3%. Рост указанного вида преступлений отмечается Псковском районе (с 2 до 10);

краж – на 9,8% (с 2 097 до 2 302), по РФ фиксируется снижение на 3%, в СЗФО рост на 0,4%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 510 до 659), Великих Луках (с 473 до 533), Псковском районе (с 157 до 208);

мелких краж – на 112,8% (с 94 до 200), по РФ отмечен рост на 33,1%, в СЗФО на 49,5%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 31 до 137), Великих Луках (с 36 до 42), Пушкиногорском районе (с 3 до 9);

хищения чужого имущества, совершенного путем присвоения или растраты, – на 100% (с 25 до 50), по РФ фиксируется снижение на 3,5%, в СЗФО отмечается рост на 4,7%. Наибольший рост указанного вида преступлений отмечается в Пскове (с 5 до 27);

нарушений правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть лиц, – на 10,7% (с 28 до 31), по РФ наблюдается снижение на 4,9%, в СЗФО – 11,3%. Рост указанного вида преступлений отмечается в Бежаницком (с 0 до 3), Великолукском (с 0 до 2), Печорском (с 1 до 3), Себежском (с 0 до 2) районах.

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Существенно отличается от общероссийской динамики показатели о преступлениях, совершенных: