Происшествия

Псковича ограбили в квартире дома на улице Красноармейской

Грабёж раскрыли в Пскове по «горячим следам». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 24 октября в квартире дома на улице Красноармейской двое мужчин с применением насилия открыто похитили у 29-летнего горожанина его сотовый телефон, беспроводные наушники и наручные часы, после чего скрылись. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Подозреваемые – 30-летний безработный пскович и 23-летний, судимый за кражу житель Порховского района, он также не работает. Похищенное изъято.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Проводится расследование.