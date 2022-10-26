Происшествия

Поиски 40-летнего мужчины с чемоданом продолжаются в Псковской области

40-летнего Дмитрия Павлика продолжают разыскивать в Псковской области, этот житель деревни Уболенка Пыталовского района пропал 14 октября. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» города Великие Луки в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «След» города Великие Луки в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, карие глаза, обрит наголо.

Был одет, предположительно, в светлую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки, при себе у него был серый чемодан и серая сумка через плечо.

«На данный момент есть информация, что Дмитрия видели в Вышгороде (деревня в Дедовичском районе - ред.), это населённый пункт в сторону Пскова. Но когда точно, сведений пока нет», - отметили поисковики.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить её полиции по телефону: 02 либо поисковому отряду «След» по номеру: 89113767676.