Поиски 40-летнего мужчины с чемоданом продолжаются в Псковской области

40-летнего Дмитрия Павлика продолжают разыскивать в Псковской области, этот житель деревни Уболенка Пыталовского района пропал 14 октября. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» города Великие Луки в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа поискового отряда «След» города Великие Луки в социальной сети «ВКонтакте»
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, карие глаза, обрит наголо.
Был одет, предположительно, в светлую куртку, тёмно-синие джинсы и чёрные ботинки, при себе у него был серый чемодан и серая сумка через плечо.
Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить её полиции по телефону: 02 либо поисковому отряду «След» по номеру: 89113767676.