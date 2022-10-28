Происшествия

Пскович предоставил поддельный документ для получения водительских прав и попал под суд

Пскович предстанет перед судом за предоставление поддельного бланка медицинского заключения для получения водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Обвиняемый связался с неизвестным ему мужчиной, которого нашел по объявлению в Интернете, и купил у него заполненное медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в декабре 2020 года. Данное заключение мужчина предоставил в качестве документа, предоставляющего право сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.