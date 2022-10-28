Происшествия

Здание обрушилось на территории бывшего завода в Великих Луках

Неэксплуатируемое здание обрушилось на территории бывшего локомотиворемонтного завода на улице Малышева в Великих Луках 28 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Размеры здания - 10 на 15 метров. В результате обрушения повреждена территория соседнего крупного строительного магазина. По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасатели, правоохранительные органы, скорая медпомощь и представители городской администрации.