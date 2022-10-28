Происшествия

Вантовый мост вместе с людьми рухнул в Индии. ВИДЕО

Вантовый мост рухнул в индийском штате Гуджарат, в городе Морви, сообщается в Telegram-канале «Известий».

Видео: «Известия» / Telegram

Не менее 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении моста.

Вантовый мост, открытый пять дней назад в штате Гуджарат, рухнул. В этот момент на нем находились около 500 человек, сообщают очевидцы в сети.

Достоверной информации о погибших пока нет.

Впнтовый мост — тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов — вант.