Вантовый мост вместе с людьми рухнул в Индии. ВИДЕО

Вантовый мост рухнул в индийском штате Гуджарат, в городе Морви, сообщается в Telegram-канале «Известий».
Видео: «Известия» / Telegram
Не менее 40 человек погибли и более 100 пропали без вести при обрушении моста.
Вантовый мост, открытый пять дней назад в штате Гуджарат, рухнул. В этот момент на нем находились около 500 человек, сообщают очевидцы в сети.
Достоверной информации о погибших пока нет.
Впнтовый мост — тип висячего моста, состоящий из одного или более пилонов, соединённых с дорожным полотном посредством стальных тросов — вант.