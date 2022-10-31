Происшествия

Оплата покупок найденной картой обернулась для жителя Пыталовского района колонией

Оплата покупок найденной картой обернулась для жителя Пыталовского района 1989 года рождения колонией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

В июне мужчина нашёл на улице банковскую карту местной жительницы, с помощью которой оплачивал покупки в магазинах города.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание, что привлекаемый к уголовной ответственности ранее неоднократно был судим, за совершенное преступление назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.