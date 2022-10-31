Происшествия

Псковича отправили в колонию на 15 лет за контрабанду более 35 кг наркотиков

Псковича осудили за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре 2021 года мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами. Его направили на контрабанду наркотиков с целью их последующего сбыта на территории России. Подсудимый выполнял функции перевозчика наркотиков. 16 декабря 2021 года ходе досмотра его автомобиля выявили специально оборудованные тайники, из которых изъяли более 35 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Псковский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

Виновному назначили наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.