Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
Мне 60, и это здорово!
Первые счета за электроэнергию
Господин Рейтингомер
Компьютерные игры: за и против
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
в роли ведущих ENERGY
новогодние корпоративы
«Истфакт»: оккупация Пскова
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
штраф за обман энергетиков
Защита от грабителей
бонусы для членов профсоюза
оплата счетов
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Происшествия 31.10.2022 10:460 Топорище прилетело в глаз гостю себежского застолья 31.10.2022 21:230 Псковича отправили в колонию на 15 лет за контрабанду более 35 кг наркотиков 31.10.2022 20:460 Оплата покупок найденной картой обернулась для жителя Пыталовского района колонией 31.10.2022 19:500 Петербурженка заподозрила 25-летнюю дочь в надругательстве над трёхлетним сыном 31.10.2022 18:470 Мужчину со шрамом на животе продолжают искать в Псковском районе 31.10.2022 18:040 Пскович предстанет перед судом за избиение друга
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1510 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 25.10.2022 21:5315 В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния 27.10.2022 07:010 В европейской части России стартует потепление 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 24.10.2022 12:586 Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковича отправили в колонию на 15 лет за контрабанду более 35 кг наркотиков

31.10.2022 21:23|ПсковКомментариев: 0

Псковича осудили за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре 2021 года мужчина вступил в сговор с неустановленными лицами. Его направили на контрабанду наркотиков с целью их последующего сбыта на территории России. Подсудимый выполнял функции перевозчика наркотиков. 16 декабря 2021 года ходе досмотра его автомобиля выявили специально оборудованные тайники, из которых изъяли более 35 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Псковский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ), части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ).

Виновному назначили наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Теги: #происшествие #контрабанда
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 77 человек
31.10.2022, 21:350 «Серебро» и две «бронзы» завоевали псковичи в финале национального чемпионата «Абилимпикс» 31.10.2022, 21:230 Псковича отправили в колонию на 15 лет за контрабанду более 35 кг наркотиков 31.10.2022, 21:210 Опрос ПЛН-ТВ: Необходимо ли запретить полёты авиации над Псковом? 31.10.2022, 21:000 Победителей конкурса рисунков «Безопасные дороги глазами ребенка» определили в Псковской области
31.10.2022, 20:460 Оплата покупок найденной картой обернулась для жителя Пыталовского района колонией 31.10.2022, 20:420 Власти назвали критерии определения мест для строительства новых школ в Пскове 31.10.2022, 20:350 Псковские пловцы привезли более 10 медалей из Ленинградской области 31.10.2022, 20:260 Интерактивную систему «Народная программа» разработали в России
31.10.2022, 20:250 Суд в Эстонии отказался освободить по УДО осужденного за шпионаж в пользу России 31.10.2022, 20:120 Ещё восемь населённых пунктов Псковского района укомплектовали евроконтейнерами 31.10.2022, 20:010 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп. ВИДЕО 31.10.2022, 20:000 Ввоз 800 кг рисовой муки запретили через границу в Псковской области
31.10.2022, 19:500 Петербурженка заподозрила 25-летнюю дочь в надругательстве над трёхлетним сыном 31.10.2022, 19:350 Псковские приставы приняли участие в донорской акции 31.10.2022, 19:240 Денис Брохман возглавил комитет по медицине регионального отделения «Деловой России» 31.10.2022, 19:150 Заморозки до -4°C ожидаются ночью в Псковской области 1 ноября
31.10.2022, 19:070 «Титан-Полимер» в лицах: инженер-механик 31.10.2022, 18:590 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2022, 18:541 «Новые люди» выдвинули Андрея Маковского на выборы главы Пушкиногорского района 31.10.2022, 18:470 Мужчину со шрамом на животе продолжают искать в Псковском районе
31.10.2022, 18:340 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп 31.10.2022, 18:240 Представители псковских национальных диаспор встретились в музее-усадьбе сето 31.10.2022, 18:190 20 тонн гуманитарного груза собрали для жителей ЛДНР в Псковской области 31.10.2022, 18:131 «У девочки началась истерика»: что творилось в момент обстрела автобуса в Пскове
31.10.2022, 18:080 Жидкие осадки прогнозируют в Псковской области 31.10.2022, 18:040 Пскович предстанет перед судом за избиение друга 31.10.2022, 18:020 Проект бюджета региона на 2023 год внесли в Псковское областное Собрание 31.10.2022, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября
31.10.2022, 17:460 Volvo врезался в Hyundai на площади Победы в Пскове 31.10.2022, 17:440 Около 120 юных псковичей посетили занятия по программированию 31.10.2022, 17:371 Псковичка лишилась более чем двух миллионов рублей после звонков от неизвестных 31.10.2022, 17:260 Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России
31.10.2022, 17:212 Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова провели в псковском УМВД 31.10.2022, 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022, 17:100 Врач предостерег россиян от лечения ОРВИ народными методами 31.10.2022, 17:003 Информационные вывески продолжают приводить в порядок в Псковском районе
31.10.2022, 16:470 Спектакль «Мастер и Маргарита» в сопровождении органа представят в Пскове 31.10.2022, 16:440 Шахматиста Анатолия Карпова дважды госпитализировали 31.10.2022, 16:400 Как с помощью дыхательных упражнений снизить пульс, рассказала кардиолог 31.10.2022, 16:370 Театр танца «Русские узоры» пригласили к участию в концерте группы «Кватро» в Пскове
31.10.2022, 16:320 Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района 31.10.2022, 16:270 Пояс Ориона над Псковом запечатлел астроном-любитель. ВИДЕО 31.10.2022, 16:260 «Неделя здоровья» прошла в Пскове 31.10.2022, 16:220 Документ о замене эполет погонами опубликовали псковские архивисты
31.10.2022, 16:191 Псковская область заняла 7-е место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО 31.10.2022, 16:130 Великолучане завоевали медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Пскове 31.10.2022, 16:090 Россиянка погибла в ванне из-за телефона 31.10.2022, 15:540 Почта России прокомментировала хищение денег из кассы островского отделения
31.10.2022, 15:460 Музыканты псковского колледжа искусств выступили в Гдове 31.10.2022, 15:430 Деньги на реконструкцию тубдиспансера в Великих Луках планируют выделить в 2024-2026 годах 31.10.2022, 15:370 Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе 31.10.2022, 15:280 Андрей Ермаков рассказал о согласовании строительства новой школы на Запсковье
31.10.2022, 15:150 Пскович ограбил подростка на улице Свердлова и извинился в суде 31.10.2022, 15:020 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 1 ноября 31.10.2022, 14:590 Трешку в Псковской новостройке продают в ипотеку с платежом 16 800 рублей 31.10.2022, 14:540 Великие Луки первыми выполнили задачу по сбору заявок на догазификацию - губернатор
31.10.2022, 14:490 Фасад многоквартирного дома отремонтировали в Локне 31.10.2022, 14:470 «Постскриптум»: Выборы главы Пскова и предложение увеличить срок службы в армии. ВИДЕО 31.10.2022, 14:461 Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области 31.10.2022, 14:400 Из XXII века: псковский подросток создал «руку из будущего» и взял международный приз
31.10.2022, 14:400 Налоговая напомнила псковичам о необходимости выдавать чеки на ярмарках 31.10.2022, 14:380 Судьбу автостанции «Старый Изборск» решит глава Печорского района 31.10.2022, 14:340 Ревнивая россиянка убила сожителя и попыталась смыть оружие в унитаз 31.10.2022, 14:250 Кубок по программированию среди школьников разыграли в Псковской области
31.10.2022, 14:230 Каким должен быть рацион человека старше 50 лет, рассказали диетологи 31.10.2022, 14:200 Андрей Буянов о пути псковича в мир большого кино 31.10.2022, 14:100 Восемь человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 31.10.2022, 14:040 Псковички привезли медали с международного турнира по воздушной гимнастике
31.10.2022, 14:010 Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией 31.10.2022, 13:580 Четыре улицы обесточат в Великих Луках 3 ноября 31.10.2022, 13:560 Участок улицы Старотекстильной в Пскове закроют для движения транспорта 31.10.2022, 13:490 «Деловой понедельник»: Медицинский сектор в текущих реалиях. ВИДЕО
31.10.2022, 13:470 Великолукская школа №6 признана лучшим инклюзивным образовательным учреждением страны 31.10.2022, 13:410 Большинство респондентов ПЛН выступают против полётов авиации над Псковом 31.10.2022, 13:340 Чемпионат города по настольному теннису состоялся в Пскове 31.10.2022, 13:280 Пскович попытался покинуть магазин в похищенной одежде на 30 тысяч рублей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru