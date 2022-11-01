Происшествия

Мужчину отправили в колонию за кражи и угон автомобиля Опочецкой больницы

Неоднократно судимого жителя Красногородского района отправили в колонию за кражи и угон автомобиля Опочецкой межрайонной больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

В апреле 2021 года, а также весной 2022 года подсудимый совершил несколько краж из жилищ потерпевших, похитил имущество на общую сумму более 35 000 рублей.

Он же в марте 2022 года угнал автомобиль Опочецкой межрайонной больницы. Незаконно проникнув в салон, мужчина с помощью ключа зажигания запустил двигатель. Затем проехал по территории больницы и наехал на отопительную трубу.

Кроме того, подсудимый собирался совершить кражу из магазина и повредил входную дверь. Однако довести преступление до конца не смог в связи с прибытием на место происшествия сотрудников частного охранного предприятия.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в совершении указанных преступлений и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. По совокупности с предыдущим приговором - 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.