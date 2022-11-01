Происшествия

В Псковской области месяц назад пропала 39-летняя женщина

39-летнюю Александру Капустину разыскивают в Псковской области. Женщина, предположительно, может быть в Пскове или в Опочке, её местонахождение неизвестно с 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: группа отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте»

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серо-голубые глаза.

Женщина была одета в серую куртку с чёрным капюшоном, чёрные штаны, серо-коричневые резиновые сапоги. С собой у неё был жёлтый рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Александры Капустиной, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.