Происшествия

Два человека погибли при обрушении балкона пятиэтажного дома в Сочи

В Сочи на улице Донская обрушился балкон пятиэтажного жилого дома, два человека погибли. Об этом сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края в воскресенье, 6 ноября.

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«В 19:15 от оперативного дежурного ЕДДС МО г-к. Сочи поступило сообщение о том, что по адресу г-к. Сочи, Центральный район, ул. Донская произошло обрушение балкона на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, при обрушении балкона в многоквартирном жилом доме погибли два человека, еще трое пострадали. Один человек был эвакуирован.

Причина обрушения устанавливается. От МЧС на месте работают 39 человек и 10 единиц техники.

Прокуратура Краснодарского края подтвердила гибель двоих человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, «предварительно, обвалилась балконная плита, три человека на ней находились. По предварительной информации, двое погибли, один находится в больнице».

«Прокуратурой города Сочи и Центрального района Сочи организована проверка причин и условий произошедшего, руководство прокуратуры Центрального района выехало на место происшествия», — добавили в ведомстве.