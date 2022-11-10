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Великолукского живодёра отправили на принудительные работы за убийство кота

Великолукский городской суд отправил 41-летнего уроженца Новосокольнического района на принудительные работы за жесткое обращение с животным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов региона

Ранее мужчина в состоянии алкогольного опьянения в доме сожительницы выбросил кота из окна пятого этажа, а затем вышел на улицу и добил питомца ногами. Инцидент произошел 22 мая на улице Стадионной в Великих Луках на глаза у детей.

Мужчине было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов.

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Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы. В соответствии с частью 2 статьи 53.1 УК РФ наказание в виде лишения свободы заменено на 2 года принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

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Приговор в законную силу пока не вступил.