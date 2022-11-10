Происшествия

Попытку незаконного ввоза автозапчастей пресекли псковские пограничники

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Российской Федерации автомобильных запчастей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в результате осмотра рейсового автобуса, следовавшего из Латвии в Россию, выявили порядка 300 свечей зажигания для автомобилей, укрытых от пограничного и таможенного контроля в технологической полости за водительским сиденьем.

По предварительной оценке, общая стоимость выявленной партии автомобильных деталей составила около 900 тысяч рублей.

Изъятые предметы переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.