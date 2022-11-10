Происшествия

Телефонные мошенники обокрали псковичей на 1,5 миллиона рублей

Телефонные мошенники ввели псковичей в заблуждение и завладели их деньгами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

9 ноября в полицию обратились двое жителей Пскова и Великих Лук. Жители региона сообщили, что им позвонили незнакомцы под видом банковских служащих. Под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов они завладели деньгами обманутых людей – в общей сложности 1 миллиона 400 тысяч рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Проводится расследование.

Как отметили сотрудники полиции, с подобными случаями жители региона сталкиваются почти ежедневно.