Происшествия

Два автомобиля сгорели в Псковской области за сутки

Два автомобиля сгорели в Псковской области 12 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в 11:00 поступило на пульт управления сообщение о возгорании в Великих Луках на улице Лесопарковой. Как сообщили в ведомстве, сгорел автомобиль ВАЗ-2111. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в приборной панели автомобиля.

В Новоржевском районе в 19:32 сообщили о возгорании в деревне Дубровы. На улице Запрудная произошло короткое замыкание электропроводки в салоне автомобиля ВАЗ-21015. В результате сгорел гараж и само транспортное средство.

Кроме того в этот день в деревне Крупенино Великолукского района сгорел жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки на вводе в дом. А в деревне Рысино Локнянского района в жилом доме огнем повреждена кровля. Возгорание произошло из-за нарушений правил безопасности при устройстве печи.

В этом же районе в деревне Юхово в 16:40 сгорело бесхозное строение 4 на 6 метров. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.