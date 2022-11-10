Происшествия

36 человек пострадали и пять погибли в результате взрыва на главной пешеходной улице Стамбула

В Стамбуле, на улице Истикляль — главной пешеходной улице города — произошел взрыв. Как сообщает репортер CNN, ранения получили 11 человек. Спустя время стало известно о пяти погибших и 36 пострадавших. Губернатор Стамбула Али Ерликая подтвердил, что в результате взрыва есть погибшие и раненые, однако каких-либо деталей пока не привел.

Фото: социальные сети

«В этот район было направлено множество пожарных, полицейских и врачей»,— сообщает «Коммерсантъ». На видеозаписях с места происшествия, публикуемых турецкими СМИ, видно, как на брусчатке лежат люди, которым оказывают помощь сотрудники экстренных служб.

По информации новостных Telegram-каналов, появившиеся в сети кадры взрыва – видео теракта 2016 года. Очевидцы утверждают, что взрыв совершил террорист-смертник.

Ряд медиа пишут о как минимум четырех погибших, данная информация пока что не подтверждается турецкими органами власти. В сети также распространяется видео с камеры наблюдения, на котором, предположительно, запечатлен террорист-смертник. Как уточняет CNN, из-за высокой мощности взрыва он был слышен в соседних районах города.

Причина взрыва пока неизвестна. Полиция перекрыла проход на улицу Истикляль, сообщает РБК. Генпрокуратура Стамбула квалифицировала взрыв на улице Истикляль как террористический акт.



