Происшествия

Житель Палкинского района не хотел оставаться дома по ночам и попал в тюрьму

Условно осуждённый житель Палкинского района злостно уклонялся от отбывания наказания и получил реальное лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В августе 2021 года 40-летнего мужчину осудили за кражу денег с банковского счёта, ему назначили наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Суд обязал его находиться по месту своего жительства в ночное время суток.

На протяжении года осуждённый регулярно нарушал порядок и условия отбывания наказания. В ночное время суток он отсутствовал дома, совершал административные правонарушения. В связи с этим мужчину признали «лицом, злостно уклоняющимся от отбывания наказания».

С учётом позиции прокурора суд заменил осуждённому неотбытое наказание в виде условного лишения свободы на реальный срок в исправительной колонии общего режима. Осуждённый взят под стражу в зале суда.