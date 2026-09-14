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В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре

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В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одной из квартир многоквартирного дома в городе Пскове тела женщины со следами воздействия высоких температур, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что возгорание в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома произошло на улице Николая Васильева. 

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