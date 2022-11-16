Происшествия

Пьяный пскович взломал магазин, украл 124 пачки мороженого и раскаялся в суде

Наказание в виде исправительных работ будет отбывать пскович за кражу мороженого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

35-летний житель Псковского района совершил преступление, предусмотренное пунктом «б» частью 2 статьи 158 УК РФ (кража чужого имущества с незаконным проникновением в помещение).

«В судебном заседании установлено, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник в ночь с 13 на 14 июля не в силах побороть желание полакомиться сладостями, сломал входную дверь в магазине, расположенном в деревне Ваулино, откуда тайно похитил 124 пачки мороженого различного наименования на сумму 3854 рубля, которое вынес в корзине от ларя с мороженным стоимостью 1000 рублей», – отметили в прокуратуре.

Похититель в судебном заседании признал вину и раскаялся в содеянном.

По результатам рассмотрения дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств (в том числе явки с повинной) назначил виновному наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.