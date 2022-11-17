Происшествия

Россиянин перерезал себе артерию в схватке со свиньей

Фермер из Омской области попытался зарезать свинью, но изувечил себя в схватке с ней и попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Омск» со ссылкой на региональный Минздрав.

Сельчанин хотел заколоть поросенка. Животное он держал бедрами и уже было занес нож, но поросенок вырвался. Мужчина воткнул нож себе в бедро, началось кровотечение.

«Мужчина сам себе его как-то остановил, перемотал, в течение нескольких часов надуло большую гематому, образовалась какая-то шишка пульсирующая, похолодела нога, то есть все в общем-то печально выглядело, он приехал в приемное, его госпитализировали», — рассказал сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко.

Врачи обнаружили, что россиянин повредил артерию и вену, что привело к появлению ложной аневризмы. В результате омич получил тромбоз берцовых артерий, а также подколенной и берцовых вен.

Пациента решили экстренно оперировать. Хирургам удалось остановить кровотечение, убрать гематому и тромбы, выполнить протезирование подколенной артерии и вены. Ногу удалось сохранить. Мужчину уже выписали.