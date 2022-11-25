Происшествия

Великолучанки перевели около 350 тысяч рублей мошенникам на «безопасные счета»

Две жительницы Великих Лук поддались на уловки мошенников и лишились денежных средств в общей сложности около 350 тысяч рублей.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 23 и 24 ноября двум женщинам звонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогом предотвращения несанкционированного списания денег с банковских счетов собеседниц настоятельно рекомендовали им срочно перевести денежные средства на «безопасные счета». Горожанки последовали «совету» незнакомцев и перечислили на указанные им номера в общей сложности около 350 тысяч рублей.

Когда потерпевшие убедились, что их ввели в заблуждение, они обратились за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.