Происшествия

Себежанина осудили за мошенничество при строительстве многоквартирного дома

Жителя города Себежа в Печорах признали виновным в мошенничестве при строительстве жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

В 2017-2018 годах осуждённый, зная о реализуемой областной адресной программе, приобрёл в городе Печоры ветхий дом с земельным участком, на котором с минимальными затратами, в ущерб качеству и безопасности, построил многоквартирный жилой дом, после чего представил в районную администрацию необходимые документы, которые не соответствовали действительности.

В результате в эксплуатацию был введён объект, не отвечающий требованиям безопасности, а также не соответствующий проектной документации и требованиям муниципального контракта, а злоумышленнику необоснованно перечислили свыше 11,5 млн рублей бюджетных средств.

Виновному назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы, отбывать его он будет условно. Уголовные дела в отношении должностных лиц районной администрации о преступной халатности и превышении должностных полномочий расследованы в отдельном производстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Псковской области.